16 settembre 2019- 15:23 Agrigento: incendio nell'ex mattatoio, in fumo mastelli per raccolta differenziata

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Nell'incendio dell'ex mattatoio comunale di Licata (Agrigento) sono andati in fumo centinaia di mastelli per la raccolta differenziata. La plastica andata a fuoco ha creato la grossa nube di fumo nero che da ore c'è nel cielo dell città. L’area era stata sottoposta a sequestro. Dopo il dissequestro la struttura è stata adibita a deposito per i mastelli per la differenziata.