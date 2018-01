AGRIGENTO: NICOLINI, HO TENUTO FUORI SISTEMA 'GIRGENTI ACQUE' DAL COMUNE DI LAMPEDUSA

20 gennaio 2018- 12:45

Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - "Molto dispiaciuta per il Prefetto Diomede, di cui ho apprezzato dedizione, vicinanza, equilibrio, competenza e grande umanità nella gestione delle tante emergenze lampedusane, e a cui auguro di poter dimostrare presto la sua estraneità al “sistema” Girgenti Acque. Quel sistema, tuttavia, esiste e da quel sistema mi onoro di aver tenuto fuori Lampedusa, resistendo, insieme a tanti altri sindaci dell’agrigentino, a commissariamenti, diffide, pressioni". Così, Giusi Nicolini, l'ex sindaca di Lampedusa commentando le ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto ad Agrigento il Prefetto Nicola Diomede, trasferito ieri dal Consiglio dei ministri, e altri personaggi eccellenti, come il padre del ministro Angelino Alfano. "Per consegnare l’acqua di Lampedusa ai Campione ci voleva un altro sindaco. Ci voleva un amico di Campione - accusa Nicolini, arrivata terza alle ultime comunali - Non è trascorso molto tempo e l’attuale sindaco ha attuato il disegno, dopo avere sbeffeggiato gli elettori promettendo acqua gratuita". "Ecco - denuncia ancora Giusi Nicolini - a Lampedusa, l’isola in cui l’emergenza immigrazione ha fatto ombra su ogni altro sporco affare che era stato accompagnato fuori dal Comune, oggi è tornata la pace". "Non si urla più, non si minaccia, non si occupa più il Comune, nemmeno ora che Campione ha rimesso le mani sull’acqua. Ovviamente i “coraggiosi” “rivoluzionari” sono tutti zitti, ivi compresi i “liberi pensatori” che fanno “informazione” da Lampedusa, omertosi fino al punto da ignorare una tempesta di simili dimensioni - dice Giusi Nicolini -La Lampedusa che non si arrende però non è sparita. Andrà avanti e, soprattutto, non sta in silenzio".