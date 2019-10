21 ottobre 2019- 12:23 Agrigento: niente stipendi ad autisti che incrociano le braccia e studenti restano a casa (2)

(Adnkronos) - Giovedì 10 ottobre, una delegazione dei dipendenti, i titolari delle due aziende e il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, si erano incontrati per un tentativo di conciliazione fra le parti. Ma la vertenza non ha trovato soluzione e gli stipendi continuano a non arrivare. "Non ci pagano da 4 mesi ò dice Emanuele Giordano, uno degli autisti - E la situazione è davvero drammatica per molte famiglie che non sanno come dare da mangiare ai propri figli. L'azienda deve trovare una soluzione". Il sindaco Stefano Castellino e l'assessore alla Solidarietà sociale Annamaria Sanfilippo hanno incontrato, nei giorni scorsi, i fratelli Marco e Giuseppe Licata per cercare di trovare una soluzione. "Noi abbiamo saldato tutto il debito accumulato con l'azienda - dice oggi il sindaco Castellino - Abbiamo versato quanto dovuto. E adesso per il futuro tratterremo i soldi del noleggio dei pullman". All'incontro che si terrà domani a Palermo, all'Assessorato delle infrastrutture e Trasporti, alla presenza dell'assessore Marco Falcone, parteciperà il sindacato Usb con una delegazione di lavoratori. Tra loro c'è anche Andrea Gelo, dipendente ma anche sindacalista Usb: "Da sette anni i lavoratori vivono una situazione di disagio - spiega - gli stipendi sono sempre arrivati in ritardo, ma non si era mai arrivati a sei mesi. Siamo arrivati al limite. Questa azienda non ha mai investito e i mezzi dell'autoparco sono ormai vetusti. Il pullman meno vecchio ha dieci anni". E giovedì ci sarà anche un incontro con l'assessore alla Famiglia della Regione siciliana Antonio Scavone.