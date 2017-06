AGRIGENTO: OMICIDIO CANICATTì, DOMANI UDIENZA CONVALIDA PRESUNTO ASSASSINO

20 giugno 2017- 15:20

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Si terrà domani mattina, davanti al gip del Tribunale di Agrigento, l'udienza di convalida per Daniele Lodato, il 34enne arrestato con l'accusa di avere ucciso a coltellate Marco Vinci, di 22 anni, al termine di una lite. Lodato è stato arrestato poche ore dopo il delitto ed è detenuto nel carcere Petrusa di Agrigento. Intanto, oggi pomeriggio, sarà eseguita all'ospedale di Canicattì l'autopsia sul corpo della vittima. Vinci è stato ucciso, come si evince da un primo esame medico legale, da almeno due fendenti allo stomaco. L’omicidio è avvenuto sabato notte in piazza San Domenico a Canicattì, poco distante da alcuni pub. A condurre l'inchiesta i Carabinieri della Compagnia di Canicattì, capitano Mario Amengoni, coordinato dalla Procura di Agrigento.