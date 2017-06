AGRIGENTO: OMICIDIO GIOVANE, SINDACO PROCLAMA LUTTO CITTADINO NEL GIORNO FUNERALE

19 giugno 2017- 07:21

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Il sindaco di Canicattì ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Marco Vinci, l'agricoltore di 22 anni ucciso sabato sera da un giovane per avere difeso una ragazza. Il presunto assassino, Daniele Lodato, 34 anni, con precedenti per spaccio e rapina, è stato arrestato ieri dai Carabinieri e trasferito in carcere. Secondo una prima ricostruzione, sabato notte, ci sarebbe stata una lite tra Vinci e Lodato per le offese auna giovane insegnante. Sembrava che l'alterco fosse finito lì, invece Lodato sarebbe andato a prendere un coltello per uccidere Vinci. La vittima è morta dissanguata per le gravi ferite riportate. Al pm di turno che lo ha sentito Lodato si è limitato a dire: "Mi ha provocato e ho reagito". Un omicidio condannato anche dalla Chiesa. Ieri sera, durante la processione del Corpus domini, don Giuseppe Argento, vicario foraneo del clero, si è detto "addolorato per questa barbarie così inumana".