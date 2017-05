AGRIGENTO: OMICIDIO NELLA NOTTE, L'ASSASSINO SI COSTITUISCE A PALERMO

6 maggio 2017- 07:47

Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - Omicidio nella tarda serata di ieri alla periferia di Agrigento. La vittima è un uomo di 40 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità in attesa di avvertire i familiari. Il presunto assassino, un ragazzo di 29 anni, dopo avere accoltellato a morte la vittima, lo ha chiuso nell'officina che i due gestivano, si è messo in macchina e ha raggiunto i suoi familiari a Palermo. Qui, all'alba, come apprende l'Adnkronos, si è presentato in un Commissariato e si è costituito. L'omicidio è avvenuto nella zona periferica di San Benedetto. Per aprire l'officina è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.