AGRIGENTO: OTTANTENNE IN CARCERE PER ABUSIVISMO, PROCURA CHIEDE DOMICILIARI

6 giugno 2017- 14:31

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Un ottantenne agrigentino finisce in carcere perché deve scontare una pena di venti giorni per abusivismo edilizio. Ma la stessa Procura, come apprende l'Adnkronos, chiederà già oggi la detenzione domiciliare o, in alternativa, la sospensione dell'esecuzione della pena. Il protagonista della vicenda è Carmelo Bennici, 80 anni, originario di Porto Empedocle (Agrigento), arrestato in esecuzione di un provvedimento dell'Ufficio Esecuzioni penali della Procura di Agrigento. L'uomo era rimasto irreperibile davanti al Tribunale di Sorveglianza di Palermo che gli aveva rigettato l'affidamento ai servizi sociali, i domiciliari o la semilibertà. Quindi, il pm di turno di Agrigento ha emesso l'ordine di carcerazione, come prevede a legge. L'anziano dovrà, dunque, scontare 20 giorni di carcere, con pena accessoria dell'ammenda di 4 mila euro. Dopo le formalità di rito, i poliziotti del commissariato "Frontiera" hanno accompagnato l'anziano alla casa circondariale. Ma la Procura, già entro domani, chiederà per Bennici i domiciliari o la sospensione dell'esecuzione.