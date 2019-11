4 novembre 2019- 15:58 Agrigento: Sciacca, 250mila euro per interventi su torrente Baiata (2)

(Adnkronos) - La situazione è particolarmente critica in contrada Carbone, in corrispondenza dell’attraversamento della strada comunale, dove la sezione idraulica si è sensibilmente ridotta provocando il conseguente rigurgito delle piene. Si opererà con particolare attenzione nei pressi degli attraversamenti stradali e, per la sistemazione delle sponde, saranno utilizzati gabbioni in pietrame che serviranno a contrastare la tracimazione delle acque.