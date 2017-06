AGRIGENTO: SCIACCA VERSO BALLOTTAGGIO, ELETTI 11 SINDACI

12 giugno 2017- 17:03

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Dodici comuni al voto in provincia di Agrigento, dove il dato più eclatante è la sconfitta di Giusi Nicolini, sindaco uscente e fresca di nomina nella segreteria del Pd. Da sempre in prima linea nell'accoglienza ai migranti è arrivata terza, battuta da Totò Martello, presidente del Consorzio dei pescatori, che ottiene il 40,3 per cento dei consensi lasciando l'uscente illustre al 24,28 per cento. Si profila, invece, il ballottaggio a Sciacca tra il candidato del centrodestra e quello del centrosinistra. Quando sono state scrutinate 35 sezioni su 42, infatti, la sfida è tra Calogero Filippo Bono, sostenuto da Forza Italia, Cantiere popolare, Alternativa popolare e due liste civiche fermo al 30,74 dei consensi e Francesca Valenti, appoggiata dal Pd e quattro liste civiche 25,55 per cento delle preferenze. Solo quarto il Movimento Cinque Stelle con Domenico Mistretta che si ferma al 18,95 per cento. Risultati definitivi, invece, negli altri comuni chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Ad Aragona è stato eletto Giuseppe Pendolino, sostenuto da una lista civica, che ha incassato 36,42 per cento delle preferenze. Solo il 18,17 per cento delle preferenze per Alessandra Graceffa del M5s. Milko Cinà, anche lui a capo di una lista civica, invece, è il nuovo primo cittadino di Bivona. Ha raggiunto il 50,10 per cento dei consensi strappando la vittoria per un soffio al suo unico sfidante Salvatore Marrone, che si è fermato al 49,09 per cento. A Campobello di Licata il Pd incassa la vittoria con Gioacchino Giovanni Picone eletto con il 46,12 per cento dei voti, che ha battuto Giovanni Maria Gibella (39,88 per cento). Solo terzo, invece, l'uomo scelto dai pentastellati: Giuseppe Sicilia fermo al 14 per cento.