AGRIGENTO: SCOPERTO PORTICCIOLO TURISTICO ABUSIVO, SEQUESTRI E DENUNCE

21 luglio 2017- 11:17

Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - Un vero e proprio porticciolo turistico abusivo è stato scoperto dalla Guardia di finanza a Siculiana Marina, nell'Agrigentino. In particolare, l’approdo, realizzato mediante boe di ormeggio ancorate al fondo, poteva ospitare una cinquantina di piccole imbarcazioni, per lo più da diporto. Le Fiamme gialle hanno segnalato alla Procura di Agrigento sia il custode e responsabile di fatto dell’intera struttura, un cittadino tunisino che vive regolarmente in Italia, sia i proprietari degli otto natanti ospitati. A tutti è stato contestato il reato di occupazione abusiva di demanio pubblico.Oltre alla denuncia, i finanzieri di Porto Empedocle hanno proceduto al sequestro delle imbarcazioni, di 45 gavitelli, a disposizione di tutti i diportisti, e di un gazebo in legno collocato sull’arenile utilizzato, oltre che per lo svolgimento dell’attività, anche per la vendita - anch’essa abusiva - di giocattoli per la spiaggia. Sono stati sanzionati amministrativamente anche i proprietari di altre 21 imbarcazioni, 6 delle quali erano posizionate su carrelli lasciati sull’arenile, mentre le altre 15 erano sì dotate di un proprio ed autonomo sistema di ancoraggio, ma violavano l’ordinanza della locale Capitaneria di Porto che vieta l’ormeggio entro i 250 metri dalla battigia. Elevate sanzioni anche per il commercio abusivo di articoli per il mare quali salvagenti, gonfiabili, retine, palette e secchielli.