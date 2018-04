30 aprile 2018- 08:14 Agrigento: tormentava la ex, arrestato per stalking

(Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Tormentava la ex fidanzata: finisce in manette per stalking. Accade nell'agrigentino, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni. L'uomo, come dicono i militari, era "diventato l’incubo della sua ex fidanzata, una donna 40 enne, ormai stanca ed impaurita dalle ripetute molestie e minacce subite". "Dopo le prime denunce, l’uomo era stato sottoposto al “divieto di avvicinamento” alla donna. Ma ciò purtroppo non è stato sufficiente, in quanto la vittima è stata nuovamente minacciata, rivolgendosi subito ai Carabinieri", dicono gli investigatori. I militari della Stazione di Palma di Montechiaro hanno immediatamente effettuato i necessari accertamenti e riscontri e nel corso delle successive attività investigative hanno sorpreso l’uomo in flagranza, proprio sotto l’abitazione della vittima. A quel punto, sono scattate le manette ai polsi dell'uomo, Salvatore Vella, 36 enne, originario di Palma di Montechiaro. L’Autorità Giudiziaria ha disposto che l’uomo venga associato presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.