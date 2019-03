13 marzo 2019- 07:01 Agrigento: ucciso un ragazzo di 22 anni, fermato un giovane

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Omicidio nella tarda serata di ieri ad Alessandria della Rocca, piccolo centro dell'agrigentino, dove un ragazzo di 22 anni, Vincenzo Busciglio, è stato ucciso a coltellate, con ogni probabilità, al culmine di una lite avvenuta nella piazza del paese. Il giovane è morto in ospedale a Ribera dove è stato trasportato dopo il ferimento. Indagano i carabinieri che hanno interrogato per tutta la notte alcuni giovani. Secondo quanto si apprende, all'alba di oggi un ragazzo di appena 18 anni sarebbe in stato di fermo. L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca.