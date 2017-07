AGROALIMENTARE: CARREFOUR ITALIA, PRIMA AD ADERIRE A 'RISO 100% ITALIANO'

21 luglio 2017- 15:40

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - Carrefour Italia è stato il primo gruppo ad aderire al progetto “100% Riso Italiano”, sposando così l’invito formalmente avanzato a tutta la grande distribuzione italiana dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero. Ad annunciarlo è la società all’indomani della firma da parte dei ministri dell'Agricoltura, Maurizio Martina, e dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, dei due decreti interministeriali per introdurre l’obbligo di indicazione di origine del riso in etichetta.Attraverso un continuo confronto con la filiera e i produttori, e un’articolata campagna di comunicazione, il progetto “100% Riso Italiano” ha l’obiettivo di valorizzare e rendere visibile al consumatore finale la provenienza italiana del riso. Il sostegno di Carrefour Italia, sottolinea il gruppo in una nota, arriva in un momento delicato per l’industria risicola italiana, che pur confermando la propria leadership qualitativa e quantitativa in Europa, ha fatto registrare nel 2016 una flessione del 7% in totale. Il provvedimento governativo e l’iniziativa di Carrefour Italia rispondono inoltre ad una esigenza sempre più sentita da parte dei consumatori: secondo dati interni di Carrefour Italia, l’85% degli italiani, inclusi i più giovani e i millenials, mostra una sempre maggiore attenzione a tematiche quali la sicurezza alimentare, l’etichettatura e la tracciabilità.