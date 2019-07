6 luglio 2019- 15:38 Agroalimentare: Cdp, Coldiretti e Filiera Italia firmano protocollo d'intesa (2)

(AdnKronos) - Secondo Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, "con questo accordo la filiera diventa modello di riferimento e strumento centrale anche per il mondo finanziario. Nuove forme di finanziamento e di equity diventano ora accessibili alle tantissime PMI organizzate nelle diverse supply chain di Filiera Italia grazie ai propri valori di sostenibilità, qualità e tracciabilità".Ampia la gamma di soluzioni offerte dal gruppo Cdp: credito agevolato, accesso al credito, finanza alternativa (promozione di emissioni di 'minibond'), equity, sostegno a export e internazionalizzazione, supporto a iniziative di cooperazione finalizzate al promuovere la crescita sostenibile in paesi in via di sviluppo. Il protocollo prevede, inoltre, la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto dedicato, tra l’altro, al coordinamento e al monitoraggio delle attività oggetto del protocollo.