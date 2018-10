27 ottobre 2018- 16:57 Agroalimentare: Centinaio, un miliardo di euro per l'agricoltura

Milano, 27 ott. (AdnKronos) - "E' stata predisposta la graduatoria per il piano irriguo nazionale con 283 milioni a servizio del territorio. Ogni regione sarà garantita dalla graduatoria nazionale senza cedere a chi tira più la giacchetta, tutti i coltivatori italiani possono e devono sentirsi tutelati da questo ministero perché tutti devono avere delle risposte. Pronti anche ulteriori 700 milioni per la riserva d’acqua e la bonifica". Lo ha annunciato il ministro per le politiche Agricole, alimentari, forestali e turistiche Gian Marco Centinaio, intervenendo a un incontro organizzato dalla Confederazione italiana agricoltori Lombardia alle Fiere zootecniche internazionali di Cremona. Centinaio sottolinea che "bisogna evitare, e non solo in agricoltura, di basarci sulle sensazioni ma fare riferimento a dati oggettivi e tecnologie innovative che permettano di avere le informazioni necessarie per gestire le risorse idriche". Da nord a sud, evidenzia, "c’è la necessità di avere a disposizione dei fondi da investire in infrastrutture e bacini idrici che consentano l’approvvigionamento in ogni stagione. Compito del ministero è quello di fornire dei dati oggettivi e sostenere investimenti per le infrastrutture". Numerosi i temi trattati durante la manifestazione di Cremona; tra questi, l’innovazione del made in Italy sulla produzione agro-zootecnica, la diffusione e l’analisi dei dati dell’osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’università degli studi di Brescia sulla crescita delle startup che aumenta il volume economico su tutto il territorio nazionale, la centralità dell'agricoltura italiana intesa come modello produttivo di eccellenza di fronte alle sfide dei mercati internazionali.