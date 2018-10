27 ottobre 2018- 16:57 Agroalimentare: Centinaio, un miliardo di euro per l'agricoltura (2)

(AdnKronos) - Si è inoltre parlato di gestione delle risorse idriche, del condizionamento dei mutamenti climatici e delle 'fake news' sul latte e sulla sua sicurezza produttiva, che rappresentano un grave danno per il comparto agro-zootecnico italiano e per i consumatori: "Stiamo lavorando per garantire che i prodotti italiani siano quanto più controllati per esaltarne la massima qualità -ha ribadito Centinaio-. Spesso capita di non capire quale è la provenienza dei prodotti e il consumatore finale non ha un indirizzo da seguire". Poi, rivolgendosi al presidente di CremonaFiere Roberto Zanchi, ha concluso: "Grazie al lavoro che state facendo perché ci aiutate a garantire la qualità del prodotto italiano, a tutelare il Made in Italy e tutta la filiera, dal produttore al consumatore finale per dare certezze sul sistema agricolo nazionale dei prossimi anni".