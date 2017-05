AGROALIMENTARE: COLDIRETTI, CON OBAMA +73% MADE IN ITALY IN USA

9 maggio 2017- 09:46

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Il Made in Italy agroalimentare negli Stati Uniti ha raggiunto nel 2016 il record storico di 3,8 miliardi grazie ad una crescita record del 78% negli otto anni dell’amministrazione Obama. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat dal 2008 al 2016, in riferimento all’arrivo dell’ex presidente degli Usa Barack Obama in Italia per un keynote speech di Seeds&Chips su tematiche legate al cibo, dalla scarsità di risorse alimentari, allo spreco, all'inquinamento, ma anche all'innovazione e ai supermercati del futuro. Nel 2016 gli Stati Uniti, sottolinea la Coldiretti, si collocano al terzo posto tra i principali italian food buyer dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna, per un importo - il 10% del totale delle esportazioni agroalimentari italiane nel mondo (38,4 miliardi). Il vino, precisa la Coldiretti, risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi con 1,35 miliardi (+5% nel 2016), davanti a olio (499 milioni +10% nel 2016), formaggi (289 milioni, +2% nel 2016) e pasta (271 milioni, +4% nel 2016).