AGROALIMENTARE: COLDIRETTI, CON SPECULAZIONE GRANO ADDIO A 300 MILA AZIENDE (2)

9 giugno 2017- 10:06

(AdnKronos) - La situazione per la coltura piu’ diffusa in Italia è difficile, sottolinea la Coldiretti, sull’intero territorio nazionale con la riduzione delle semine che varia dal -11,6 % nel Nord-Est al -5,4% nel Centro mentre nel Sud e Isole si registra un -7,4% che desta molta preoccupazione se si considera che la coltivazione è concentrata prevalentemente nel meridione. Una situazione drammatica determinata dal crollo dei prezzi pagati agli agricoltori che nella campagna 2016 sono praticamente dimezzati per effetto delle speculazioni e della concorrenza sleale ed oggi, denuncia la Coldiretti, con 5 chili di grano non è possibile neanche acquistare un caffe. Da pochi centesimi al chilo concessi agli agricoltori dipende la sopravvivenza della filiera più rappresentativa del Made in Italy mentre, precisa la Coldiretti, dal grano alla pasta i prezzi aumentano di circa il 500% e quelli dal grano al pane addirittura del 1400%."Con queste quotazioni non si puo’ sopravvivere", ha denunciato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che c’è il rischio concreto di alimentare un circolo vizioso che, se adesso provoca la delocalizzazione degli acquisti del grano, domani toccherà gli impianti industriali di produzione della pasta con la perdita di un sistema produttivo che genera ricchezza, occupazione e salvaguardia ambientale.