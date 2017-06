AGROALIMENTARE: COLDIRETTI, UN MIGLIAIO TRATTORI PER BLITZ A PORTO BARI

9 giugno 2017- 09:07

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - Sono già un migliaio gli agricoltori con i trattori che hanno lasciato sin dalle prime luci dell’alba le campagne per partecipare al blitz al porto di Bari divenuto negli ultimi anni, secondo Coldiretti, il vero 'granaio d’Italia’' principale varco di accesso del grano straniero da 'spacciare' come italiano, perché non è ancora obbligatorio indicarne l’origine nella pasta. A far scoppiare in particolare questa #guerradelgrano è l’arrivo a Bari di una nave di 256 metri proveniente da Vancouver, carica di 50mila tonnellate di grano da scaricare in Italia proprio alla vigilia della raccolta della produzione nazionale. Un oltraggio insopportabile per i coltivatori italiani, denuncia Coldiretti, che non riescono a vendere al giusto prezzo il proprio grano sotto l’attacco proprio in questo momento delle speculazioni che hanno praticamente dimezzato le quotazioni su valori più bassi di 30 anni fa con la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro e il rischio desertificazione per quasi 2 milioni di ettari, il 15% della superficie agricola nazionale. “Ci vogliono cinque chili di grano per un caffe”, “No grano no pane”, “Stop alle speculazioni”, “Il giusto pane quotidiano”, “Basta inganni subito l’etichetta di origine del grano sulla pasta” sono alcuni slogan dei manifestanti che denunciano le importazioni massicce e incontrollate di “grano giramondo”.