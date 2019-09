28 settembre 2019- 19:10 Agroalimentare: Conte, 'tra priorità azione governo'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Passione, competenza, genuinità, tenacia, amore per la terra. Questa è l’atmosfera che ho respirato oggi al Villaggio della Coldiretti a Bologna, dove ho incontrato tanta gente volenterosa e determinata a difendere e a sostenere un settore, l’agroalimentare, che mi sta particolarmente a cuore e che, senza dubbio, rientra tra le priorità dell’azione del governo". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Ho ascoltato con attenzione non solo le parole del presidente Prandini, ma anche le tante richieste, sollecitazioni e speranze che mi sono state trasmesse dai produttori e coltivatori diretti presenti all’iniziativa. Ho incontrato anche tanti giovani e tante donne. Proprio a loro -assicura il premier- il governo vuole dedicare particolare attenzione per incentivare anche in questo settore l’imprenditoria giovanile e femminile. A tutti ho detto che il governo sarà al loro fianco e, soprattutto, che non c’è alcuna intenzione di mettere in difficoltà il settore, neppure sul piano fiscale".