16 ottobre 2019- 15:57 Agroalimentare: Corrao (M5S), 'crisi per dazi e sanzioni, Ue attivi clausole salvaguardia'

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - "A distanza di anni sulla crisi del settore agroalimentare la Commissione Ue ci ha dato ragione. Il comparto è in grave difficoltà per via di dazi e sanzioni, soprattutto nel sud Italia, e occorre intervenire immediatamente". Così l’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao commenta le dichiarazioni del commissario europeo per l’Agricoltura Phil Hogan al Consiglio Ue del 14 ottobre. "Il clima mondiale sugli accordi commerciali è cambiato - aggiunge - Con la nuova stagione di dazi e sanzioni, dobbiamo tempestivamente rispondere a scelte politiche che danneggiano i nostri produttori. I dazi aggiuntivi che gli Stati Uniti vorrebbero mettere su alcuni prodotti agroalimentari europei avrebbero un impatto pesantissimo nell’Italia del Sud, in settori come formaggi di qualità, frutta, vino e olio. È urgente una risposta ferma dell’Europa per contrastare la riduzione delle esportazioni e per proteggere i nostri produttori. Per questo la Commissione deve urgentemente prevedere l’attivazione delle clausole di salvaguardia".