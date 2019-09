28 settembre 2019- 16:19 Agroalimentare: Filiera Italia, 'tracciabilità in etichetta da subito senza se e senza ma'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - La filiera come motore dello sviluppo del nostro Paese, il nuovo modello di internazionalizzazione sviluppato con Ice e le nuove forme di sostegno messe a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti alle aziende di Filiera Italia. Questi i temi illustrati al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, questa mattina durante la visita dello stand di Filiera Italia al Villaggio Coldiretti di Bologna, a cui hanno partecipato i rappresentanti di molte aziende leader del settore alimentare italiano presenti in Filiera Italia."Un modello integrato - ha detto al presidente Conte il coordinatore di Filiera Italia Luigi Scordamaglia - in cui l’eccellenza delle oltre 60 aziende dell’Industria alimentare italiana è unita al modello distintivo ed unico della nostra produzione agricola rappresentata da Coldiretti e a quella parte sempre più importante della distribuzione italiana rappresentata da Conad". Un modello, ha proseguito Scordamaglia, "che garantisce una più equa ripartizione del valore aggiunto lungo la filiera, differenziandosi da chi proprio in questi giorni nel settore del latte sta speculando sugli allevatori italiani mettendone a grave rischio la sopravvivenza". Un modello, aggiunge Filiera Italia, "che è per una tracciabilità in etichetta sin da subito senza se e senza ma". Concetto ribadito anche nella giornata di ieri al ministro delle Politiche Agricole e al ministro dello Sviluppo Economico, che si sono detti perfettamente in linea con tale esigenza.