12 novembre 2018- 12:49 Agroalimentare: Ice e Mpmi con 30 aziende italiane al Japan Export Pass

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Al via oggi il Japan Export Pass, progetto di promozione dell’agroalimentare italiano che l’Agenzia Ice, con il supporto delle associazioni e le istituzioni del Gruppo di Lavoro Mpmi, ha realizzato con l’obiettivo di incrementare la penetrazione commerciale del Made in Italy nel mercato giapponese. L’iniziativa, si legge in una nota, coinvolge 30 aziende italiane in uno strutturato programma di attività orientate al business e al contatto con gli operatori giapponesi selezionati. Un programma intenso in cui avranno la possibilità di promuovere i propri prodotti: dal vino al caffè, dai prodotti caseari a quelli da forno, fino ai salumi, tra cui molte specialità locali. Kyoto e Tokyo le città che ospiteranno gli incontri con gli operatori locali nei Walk Around Tasting. Il progetto di inserisce in uno dei maggiori momenti di apertura del mercato giapponese degli ultimi anni, a seguito della firma dell’accordo di libero scambio tra Ue e il Giappone, che promette di creare più opportunità di business in molti settori. È senza dubbio quello agroalimentare il settore per cui sono previsti i maggiori vantaggi sia per l’abbattimento dei dazi che per la protezione di alcune indicazioni geografiche tipiche: secondo le stime della Ue, l’incremento potrebbe essere fino al 180% con opportunità rilevanti per gli esportatori italiani di andare oltre i 6,56 miliardi di euro di export del 2017 ampliando le proprie quote di mercato nei settori a maggiore competitività.