12 novembre 2018- 12:49 Agroalimentare: Ice e Mpmi con 30 aziende italiane al Japan Export Pass (2)

(AdnKronos) - L’apertura a Kyoto, presso l’Ana Crowne Plaza, è rivolta esclusivamente ai produttori vitivinicoli: la concomitanza nella stessa area con la Borsa Vini, cui partecipano 32 aziende italiane, a cura della Linea Vini dell’Agenzia Icee dell’Ufficio di Tokyo e con ACCI GUSTO 2018, mostra dedicata al food&wine Made in Italy che ha lo scopo di aumentare esponenzialmente la visibilità dell’evento e le possibilità di contatto con gli oltre 300 compratori locali previsti.Le giornate successive si svolgeranno a Tokyo dove sarà ripetuta la formula del Walk Around Tasting: una giornata di incontri con gli operatori locali presso il centralissimo The Strings Omotesando, in cui i maggiori importatori e distributori del settore, selezionati da Ice a Tokyo, potranno provare i prodotti italiani direttamente al tavolo con i produttori, nuovamente in sinergia con la Borsa Vini e le sue 37 aziende. La tappa seguente sarà dedicata alla Degustazione Educational presso il ristorante italiano Acqua Pazza, dove lo Chef Yoshimi Hidaka, uno dei più noti cuochi nel settore della cucina italiana in Giappone, preparerà un menu con i prodotti delle aziende, interamente volto alla loro valorizzazione e a quella della cucina italiana, abbinandoli ai vini presenti. Durante questo momento, i produttori avranno la possibilità di presentare direttamente quanto scelto a rappresentarli, ai circa 30 importatori e grossisti locali presenti. L’ultima giornata impegnerà le aziende partecipanti nello Store Market Check: un tour presso i maggiori punti vendita della città, con particolare attenzione alla distribuzione di fascia alta, con lo scopo di completare la formazione sul mercato giapponese alla presenza di specialisti e analisti di mercato, e dei rappresentanti delle catene retail coinvolte.