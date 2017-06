AGROALIMENTARE: IN VENETO NEL 2016 VALE 5,7 MLD DI EURO (6)

28 giugno 2017- 14:19

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per quanto riguarda l'andamento di mercato, il calo delle quotazioni sembra essere un aspetto critico di questa prima parte dell'anno anche per altre colture, come le ciliegie e le pesche/nettarine. Qualche difficoltà da gelate tardive anche per la vite, che comunque sembra aver recuperato meglio di altre colture.Positivi i primi mesi del 2017 per il latte, con prezzi in recupero rispetto al 2016, mentre le carni (sia bovine che suine e avicole) hanno avuto una partenza in salita: si segnala in particolare l'aumento dei costi di produzione che potrebbero ripercuotersi sulla redditività aziendale.