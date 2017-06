AGROALIMENTARE: LA CINA RICONOSCE E PROTEGGE L'ASIAGO DOP (2)

6 giugno 2017- 16:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Dopo la registrazione del marchio in Cina, fin dal 2014, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha avviato un programma di conoscenza e valorizzazione che ha visto, tra l’altro, la realizzazione di importanti missioni commerciali mirate ad incontrare primari operatori ed importatori del settore lattiero-caseario. Da allora, l’impegno del Consorzio si è andato intensificando, con la presenza costante alla fiera FHC CHINA, appuntamento nel quale il Consorzio, nel 2016, bloccando alcuni prodotti che tentavano di usurpare il nome Asiago utilizzandolo impropriamente, ha creato un precedente importante, apprezzato anche da Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anticipando l’accordo bilaterale UE-Cina per la protezione delle reciproche Indicazioni Geografiche oggi in dirittura d’arrivo."Rivendichiamo il successo del ruolo del Consorzio di Tutela Formaggio Asiago - afferma Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio - e di tutto il sistema di tutela italiano che ha visto riconoscere l’impegno pluriennale in Cina. Oggi siamo a celebrare l’importanza degli accordi bilaterali come strumento di protezione e di riconoscimento del valore economico, sociale e culturale delle DOP e la piena applicazione del Regolamento UE 1151/2012, in base al quale la protezione delle Indicazioni Geografiche è uno strumento per proteggere "il patrimonio culturale e gastronomico vivo" dell'UE”.In attesa della conclusione dell’iter burocratico, il Consorzio di Tutela prosegue la sua azione di promozione del prodotto facendo conoscere la versatilità dell’Asiago DOP, i suoi alti standard di qualità e il riconosciuto apporto nutrizionale anche attraverso un’apposita sezione del sito e materiale studiato ad hoc per il consumatore cinese.