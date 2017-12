AGROALIMENTARE: MIPAAF, 170 MILA ISPEZIONI E 10 MILA SANZIONI IN 2017

31 dicembre 2017- 11:45

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - Nel 2017, grazie alle operazioni degli organismi di controllo collegati al Mipaaf, Ispettorato repressione frodi (ICQRF), Carabinieri del Comando unità tutela forestale ambientale e agroalimentare e del Nuclei Antifrodi (NAC), e Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, sono stati effettuati 170mila controlli nelle filiere agroalimentari italiane, per un valore complessivo di oltre 150 milioni di euro di sequestri e più di 10mila sanzioni. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole in un comunicato sottolineando che per le festività e per il capodanno sono state rafforzate le operazioni a tutela dei consumatori, con un più forte impegno sul territorio. "Con questi numeri confermiamo la nostra leadership a livello europeo nel campo dei controlli della filiera agroalimentare - sottolinea il ministro Maurizio Martina - per una maggiore tutela del consumatore e delle imprese in regola. Quest’anno abbiamo registrato un incremento di oltre il 6% rispetto allo scorso anno, quando si era già segnato un record delle ispezioni. Ringrazio le donne e gli uomini impegnati anche in queste ore di festa a garantire qualità e sicurezza dei prodotti che arrivano sulle tavole degli italiani. Il nostro impegno va avanti".I Carabinieri del Comando unità tutela forestale ambientale e agroalimentare e il Nucleo antifrodi sono in campo per le verifiche sui prodotti tipici delle festività e hanno sequestrato oltre 30 tonnellate di cibo e 45mila omogeneizzati non in regola pronti ad essere commercializzati.