AGROALIMENTARE: PARTNERSHIP TECNOLOGICA TIMAC-COOPERATIVA BIETICOLI

30 dicembre 2017- 11:11

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Timac Agro Italia, società leader mondiale nel campo dei fertilizzanti appartenente al Gruppo Roullier, e la Cooperativa Produttori Bieticoli (Coprob) hanno siglato un accordo di partnership tecnologica della durata di tre anni. Timac Agro Italia supporterà Coprob attraverso il servizio tecnico agronomico nutrizionale della propria rete di esperti e prodotti "per puntare all’incremento delle performance produttive e qualitative della barbabietola da zucchero e della sua trasformazione industriale"."Per Timac Agro Italia e il Gruppo Roullier è una grande soddisfazione poter collaborare con la Cooperativa Produttori Bieticoli, mettendo a disposizione la propria tecnologia più avanzata e l’assistenza tecnica in campo per lo sviluppo di uno dei settori produttivi d’eccellenza come quello dello zucchero", dichiara Pierluigi Sassi, amministratore delegato di Group Roullier Zone Italie."I cambiamenti climatici in atto - Claudio Gallerani, presidente di Coprob - aggiunge rendono necessaria e urgente l'accelerazione della ricerca per consentire ai bieticoltori di poter avere un’alta produttività e, di conseguenza, una buona redditività. Siamo molto compiaciuti di avere al nostro fianco Timac Agro Italia e il Gruppo Roullier perché si tratta di una grande occasione per fare un salto di qualità alla bieticoltura italiana".