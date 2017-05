AGROALIMENTARE: VENETI PRIMI PER EXPORT DI FORMAGGI E VINI

7 maggio 2017- 18:31

Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - I veneti, grandi consumatori di latte e formaggi e grandi produttori, nonché esportatori di prodotti lattiero-caseari: l’export di formaggi copre oltre il 10% dell’export agroalimentare veneto, con in testa il Grana Padano e l’Asiago, campioni di incassi. I produttori veneti di formaggi, da soli, rappresentano la metà del valore della produzione nazionale, pari a 6,3 miliardi di euro. I prodotti ad indicazione geografica, prodotti dentro i confini regionali - in testa a tutti il formaggio Asiago – hanno preso la via dei mercati esteri realizzando, nel 2015, un controvalore di oltre 12 miliardi di euro, con un aumento del 3.7 per cento rispetto all’anno precedente.A dare i numeri della golosità, ma anche della produttività e delle esportazioni dei veneti nel settore agroalimentare è l’ultimo numero del bollettino di Statistica, curato dall’Ufficio statistica della regione Veneto. (segue)