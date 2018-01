AIG: ACQUISTA VALIDUS HOLDINGS PER 5,56 MLD DLR

22 gennaio 2018- 13:19

Londra, 22 gen. (AdnKronos/Dpa) - Il gruppo assicurativo Aig acquista Validus Holdings per 5,56 miliardi di dollari. Lo rende noto Aig in un comunicato. Il prezzo offerto è pari a 68 dollari per azioni. Il perfezionamento dell'operazione è prevista per metà 2018.