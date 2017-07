AIR EUROPA: ARRIVA NUOVO B737, WIFI E STREAMING ANCHE SU MEDIO RAGGIO

21 luglio 2017- 15:45

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - Air Europa compie un nuovo importante passo nel suo processo di modernizzazione con l’incorporazione del primo dei sei nuovi Boeing 737-800 che verranno progressivamente introdotti all’interno della flotta di corto e medio raggio fino ad agosto 2018. Il nuovo aeromobile darà modo al vettore iberico di ampliare i servizi di wifi e streaming grazie un sistema di connettività e intrattenimento identico a quello della flotta a lungo raggio.In particolare, attraverso la connessione Gate to Gate, la connettività sarà disponibile durante la maggior parte del volo senza limitazioni in fase di decollo e atterraggio. Come nella flotta a lungo raggio, anche il nuovo Boeing 737-800 dispone del servizio streaming offrendo quindi ai passeggeri un intrattenimento individuale e personalizzato con la possibilità di scaricare sul proprio dispositivo, e in maniera totalmente gratuita, numerosi contenuti audiovisivi. La prossima settimana, la compagnia spagnola riceverà il secondo B737-800 mentre il terzo si unirà alla flotta verso la fine di agosto. Gli altri tre aeromobili arriveranno nel 2018. Il velivolo dispone di una capacità di 189 posti, tutti dotati di alimentazione per caricare i dispositivi elettronici durante il volo. Inoltre, cappelliere più spaziose e illuminazione Led, conferiscono un ambiente rinnovato e un maggior comfort per i passeggeri.