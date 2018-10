19 ottobre 2018- 19:22 Air France: accordo con sindacati su aumenti salariali

Parigi, 19 ott. (AdnKronos) - Accordo raggiunto tra Air France e i sindacati sugli aumenti salariali. L'accordo è stato firmato dai sindacati Cfdt, Cfe-Cgc-Unac, Fo-Snpnc, Spaf e Unsa aérien che rappresentano il 76,4% dei dipendenti della compagnia aerea francese. Le principali misure dell'accordo portano su un aumento generale degli stipendi del 2%, con effetto retroattivo al primo gennaio 2018 e su un aumento del 2% al primo gennaio 2019.Il neo Ceo di Air France - Klm e di Air France, Benjamin Smith, si è detto soddisfatto per l'accordo raggiunto. "Tengo a ringraziare le organizzazioni professionali e i team di Air France per la qualità delle nostre discussioni in queste ultime settimane e la fiducia che ha prevalso nei nostri scambi. Questo modo di lavoro deve permetterci di dare prospettiva ad Air France e al gruppo Air France - Klm per i prossimi anni e di costruire così il futuro delle nostre compagnie".