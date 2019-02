1 febbraio 2019- 14:08 Air France: brand regionale volerà con nome Air France Hop

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - I voli regionali di Air France che attualmente operano con il brand Hop! voleranno con il nome Air France Hop. Ad annunciarlo è la compagnia spiegando che questo cambiamento consente di rendere più chiara l'offerta di voli regionali e rafforzarla rispetto al marchio Air France, rendendo così univoco il punto di riferimento per i clienti che desiderano viaggiare con la compagnia di bandiera francese. Questo è il primo passo verso un processo di semplificazione dei marchi presenti nel portafoglio Air France-KLM al fine di garantire ai propri clienti maggior chiarezza e coerenza con un’offerta commerciale globale del gruppo. Il gruppo Air France-Klm si affida a due brand forti, Air France e Klm, declinati nelle rispettive flotte regionali Air France Hop e Klm Cityhopper e, inoltre, offre ai propri clienti voli a prezzi competitivi con il marchio Transavia, presente in Francia e nei Paesi Bassi. "Questo è il primo passo verso il consolidamento dei nostri marchi in modo da rendere più chiara l’offerta complessiva del Gruppo Air France-KLM”, ha affermato Benjamin Smith, ceo di Air France-KLM Group.