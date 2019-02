1 febbraio 2019- 14:08 Air France: brand regionale volerà con nome Air France Hop (2)

(AdnKronos) - "I voli domestici, incluso il mercato regionale attualmente gestito da HOP!, sono fondamentali per il business di Air France, assicura la propria presenza regionale ed è parte integrante della sua storia e del suo DNA. Di fronte a un mercato altamente competitivo, dobbiamo collegare la nostra offerta globale ai valori e punti di forza del brand Air France rendendola più chiara. Vorrei sottolineare l'impegno e la professionalità di tutto lo staff HOP!. Sono fiducioso che insieme riusciremo a rendere Air France HOP il punto di riferimento per tutti i nostri clienti che viaggiano sulla nostra rete regionale ", afferma Smith.Questo progetto è in linea con la strategia di semplificazione attualmente in corso per le tratte a corto raggio di Air France, incluse le tratte con aeromobili regionali, che mira a riconquistare la fiducia dei clienti e a ripristinare un equilibrio economico sostenibile. Questo cambio di marchio non avrà alcun effetto sui contratti di lavoro del personale HOP!. Tutti i voli commercializzati con il brand HOP! o attualmente in vendita non subiranno variazioni.