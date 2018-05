7 maggio 2018- 15:35 Air France: compagnia, domani previsto 80% voli

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - Air France prevede di garantire l'80% dei voli nella giornata di domani nel corso della nuova giornata di sciopero indetta per domani. A indicarlo è la direzione dell'aviolinea che, alla luce l'annuncio delle dimissioni del numero uno Jean-Marc Janaillac, "deplora il proseguimento degli scioperi in un momento nel quale si apre una fase che non permette di avviare una qualsiasi negoziazione".Secondo le stime, domani dovrebbe scioperare il 14,2% dei piloti, un numero simile a quello odierno ma in diminuzione rispetto alle proteste delle giornate precedenti; il 17,8% del personale di cabina e il 2,9% del personale di terra. Il gruppo conta di operare martedì la quasi totalità dei voli di lungo raggio (95%), tre quarti di quelli di medio raggio (75%) su Parigi Charles de Gaulle, e quattro voli di corto raggio su cinque (l'82%) su Orly.