2 maggio 2018- 17:31 Air France: domani 85% voli confermati, da febbraio è 12esimo giorno sciopero

Parigi, 2 mag. (AdnKronos) - Domani, in occasione del dodicesimo giorno di sciopero da febbraio, Air France conferma l'85% dei propri voli in programma. Lo rende noto la compagnia transalpina precisando che giovedì saranno assicurati il 78% dei voli lungo raggi, oltre l'80% dei voli medio raggio e circa il 90% dei voli breve raggio.La compagnia "si rammarica per il proseguimento degli scioperi anche perché i vertici dell'azienda hanno presentato diverse proposte per un'uscita dal conflitto e avviato una consultazione dei dipendenti sull'accordo proposto lo scorso 16 aprile".