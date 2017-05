AIR FRANCE: IN 1° TRIM. PERDITA SALE A 216 MLN

4 maggio 2017- 11:54

Roma, 4 mag. (AdnKronos/dpa) - Si allarga la perdita di Air France-Klm nel primo trimestre del 2017. Il gruppo franco-olandese ha registrato un risultato netto negativo per 216 milioni di euro che si confronta con i 155 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato operativo è negativo per 143 milioni di euro contro i 99 del primo trimestre del 2016 mentre l'ebitdar segna un progresso a 554 milioni rispetto ai 531 milioni di un anno fa e i ricavi crescono dell'1,9% a 5,71 miliardi di euro. Solida la performance di traffico con un incremento dei passeggeri trasporti del 5,2% a quota 20,9 milioni. Guardando avanti, la compagnia sottolinea che "la situazione globale rimane altamente incerta relativamente al contesto geopolitico in cui opera e ai prezzi del carburante". Le future prenotazioni indicano un "avvio resiliente del secondo trimestre". La compagnia punta a una crescita dell'offerta del gruppo (Air France, Klm e Transavia) compresa tra il 3 e il 3,5% con l'obiettivo di rilanciare l'offesiva sul lungo raggio e migliorare le perfomance sul medio raggio. Il gruppo inoltre va avanti con le iniziative intraprese sul fronte della riduzione dei costi.