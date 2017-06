AIR FRANCE: IN BUSINESS CLASS SERVIZIO AL TAVOLO COME AL RISTORANTE

5 giugno 2017- 15:19

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Servizio al tavolo, come nei migliori ristoranti, per i passeggeri di business class. E' la novità introdotta da Air France su voli di lungo raggio. Già disponibile sui voli per Singapore e Tokyo-Haneda , così come su quelli diretti a New York-JFK in partenza da Paris-Charles de Gaulle, dal 1 giugno il nuovo servizio al tavolo sarà offerto anche ai passeggeri diretti a Tokyo-Narita e, dal 6 giugno, sul volo Parigi Orly - New York JFK. Proprio come al ristorante, ogni passeggero Air France di classe Business potrà ordinare una pietanza al personale di bordo. Degni dei migliori ristoranti, afferma l'aviolinea, i piatti non saranno serviti sul tipico vassoio, ma su un tavolo elegantemente apparecchiato con una tovaglia. Inoltre, sui voli a lungo raggio più brevi, come quello diretto a New York, fino a 1 ora e 15 minuti prima dell'atterraggio i passeggeri di classe Business potranno ordinare e godersi un'ottima colazione. Per chi desidera riposare più a lungo, è disponibile un servizio last-minute di bevande calde e dolcetti fino a 30 minuti prima dell'atterraggio. A bordo dei voli a lungo raggio di durata maggiore, i clienti di Air France possono usufruire, tra un pasto e l'altro, di un eccellente servizio à la carte comprensivo di snack caldi e freddi, dolci e salati, serviti al proprio posto. Al fine di acquisire le competenze necessarie per il servizio di catering e offrire ai passeggeri di classe Business un servizio innovativo, ben 1.900 assistenti di volo di Air France hanno ricevuto una speciale formazione di due giorni in collaborazione con l'Istituto Paul Bocuse, un punto di riferimento nel mondo del servizio d'eccellenza in stile francese.