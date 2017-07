AIR FRANCE: LANCIA JOON, NUOVA COMPAGNIA PER 'MILLENNIALS'

20 luglio 2017- 18:25

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - Air France lancia 'Joon', la sua nuova compagnia aerea, che comincerà ad operare voli medio raggio da Parigi Charles già da questo autunno, per poi effettuare voli intercontinentali a partire dall'estate 2018. Joon e` stata pensata, spiega la compagnia, soprattutto per una clientela giovane, i millennials, il cui stile di vita ruota attorno alla tecnologia digitale. Questo nuovo marchio è stato interamente progettato per soddisfare le loro esigenze e aspirazioni.Con un'offerta originale che si distingue nel mondo del trasporto aereo. Joon non sarà, precisa Air France, una compagnia aerea low cost in quanto offrirà prodotti e servizi originali in linea con quelli di Air France.