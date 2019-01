10 gennaio 2019- 16:59 Air France: marcia indietro su Joon, stop a nuovo brand (2)

(AdnKronos) - La reintegrazione di Joon in Air France è uno dei primi atti del nuovo corso aperto dopo l'arrivo del nuovo ceo Benjamin Smith, arrivato al vertice dell'aviolinea nello scorso settembre. Ma, già poche settimane dopo, secondo indiscrezioni di stampa francese, il nuovo team non vedeva alcun futuro per Joon. Quando è stato lanciato il 1° dicembre 2017, Joon puntava ad attirare una clientela giovane offrendo destinazioni di tendenza a basse tariffe. Secondo i piani al lancio avrebbe dovuto raggiungere a regime, nel 2020, 10 aeromobili a lungo raggio e 18 a corto medio-raggio, almeno all’inizio tutti Airbus, A330 e A320 o A321.