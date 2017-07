AIR FRANCE-KLM: A GIUGNO TRASPORTATI 9 MLN DI PASSEGGERI (+8,2%)

10 luglio 2017- 11:40

Parigi, 10 lug. (AdnKronos) - A giugno il gruppo Air France - Klm ha trasportato 9 milioni di passeggeri, in crescita dell'8,2% in particolare grazie alla compagnia low cost del gruppo che ha registrato un aumento dei passeggeri del 12,9% a 1,5 mln. Lo rende noto il gruppo franco-olandese in un comunicato. Nei primi sei mesi Air France - Klm ha trasportato 47,145 milioni di passeggeri (+6,5%).