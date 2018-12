10 dicembre 2018- 08:09 Air France-Klm: a novembre +4,8% traffico passeggeri

Roma, 10 dic. (AdnKronos/dpa) - Traffico in crescita per Air France-Klm. A novembre, le compagnie del gruppo (Air France, Klm, Hop! e Transavia) hanno registrato complessivamente un incremento del traffico del 4,8% (misurato in termini di rpx, revenue pax-kilometers) su base annua, a fronte di un incremento della capacità del 3,9%. Il load factor è stato dell'86,3% con un aumento di 0,7 punti percentuali. In termini assoluti, il gruppo ha trasportato 7,62 milioni di passeggeri in crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2017.