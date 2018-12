14 dicembre 2018- 00:37 Air France-Klm: apre nuova sede a Milano

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Nuova sede a Milano per Air France-Klm. Dall’ampia superficie monopiano caratterizzata da alti livelli di efficienza e da spazi eleganti ed accoglienti, la nuova sede del gruppo accoglie l’intero team di 40 professionisti che svolge le principali attività commerciali verso i clienti corporate e trade del Gruppo. Un trasferimento strategico, dall’alto significato di rappresentanza dei brand, che segna il ritorno di Air France-KLM nella capitale economico-finanziaria italiana, dopo anni di ‘residenza’ a Segrate. I nuovi uffici dispongono di un’organizzazione degli spazi innovativa: i dipendenti non hanno una postazione assegnata ma, a seconda delle necessità, dispongono di molte zone silenziose per concentrarsi nel lavoro o, altre, per incontrare i colleghi. I comodi collegamenti con i mezzi pubblici, inoltre, consentono a tutto il personale di raggiungere la nuova sede in tempi rapidi senza l’utilizzo dell’auto propria per uno stile di vita eco-sostenibile coerente con la strategia del gruppo. "Siamo lieti di posizionarci all`interno del tessuto urbano di Milano, città che, oggi più che mai, esercita una grande attrattività sia per il mercato business che per quello turistico. La nuova sede si trova a due passi dall'aeroporto di Linate, è molto ben collegata alla rete di trasporti pubblici di Milano e vicina alle principali arterie della capitale lombarda. Questa nuova posizione ci porta più vicini ai nostri clienti e ai nostri partner e garantisce un ambiente di lavoro, per i nostri dipendenti, molto più efficiente con alcune importanti novità in termini di spazi in condivisione, trasversalità e convivialità”, afferma Pieter Elbers, ceo di Klm.