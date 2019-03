1 marzo 2019- 10:38 Air France-Klm: Borne, 'no aumento quote Francia, no escalation'

Parigi, 1 mar. (AdnKronos) - "Obiettivamente non entreremo in un'escalation" delle partecipazioni in Air France - Klm. Così ai microfoni di 'France Info' il ministro dei trasporti francese, Elisabeth Borne dopo che la Olanda nei giorni scorsi è salita al 14% nel capitale sociale del gruppo franco-olandese, appena sotto la partecipazione dello Stato francese (14,3%). Complessivamente l'Olanda ha sborsato 744 milioni di euro per mettere a segno questa operazione. "Senz'altro ci sono delle cose che il governo olandese ci deve spiegare. Ho letto che in Olanda avevano dei timori legati all'hub olandese. Dobbiamo spiegarci tranquillamente e riprendere poi un dialogo normale", sottolinea Borne.