AIR FRANCE-KLM: DA 78% PILOTI Sì A NUOVA LOW COST BOOST

17 luglio 2017- 16:34

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Via libera dalla maggioranza dei piloti di Air France-Klm alla nuova low cost Boost. A esprimersi a favore dell'operazione è stato il 78% dei votanti nel corso della consultazione che il sindacato di categoria Snpl ha svolto tra i propri membri tra il 20 giugno e il 17 luglio. Questo risultato spiana, dunque, la strada alla creazione della nuova compagnia che dovrebbe avvenire in autunno, in linea con la tabella di marcia prevista. L'accordo sarà effettivo non appena verrà firmato nelle prossime ore. A commentare positivamente l'esito della consultazione è il gruppo franco-olandese. "Una settimana dopo l'accordo con il personale di cabina, questa intesa è in linea con il progetto 'Trust Together' che consentirà al gruppo di continuare la ripresa e riprendere l'offensiva", sottolinea la compagnia. "Do il benvenuto allo spirito di responsabilità mostrato dai piloti francesi. Questo accordo è il risultato di lunghi negoziati che hanno portato a un compromesso bilanciato a favore degli interessi della compagnia e di tutti i suoi dipendenti", dichiara Jean-Marc Janaillac, presidente e ceo di Air France-Klm. "Questa pietra miliare - sottolinea- è parte della traiettoria di crescita e ripresa del Trust Together, guidata, in particolare, dal progetto della nuova compagnia".