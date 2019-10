16 ottobre 2019- 17:47 Air France-Klm: estende joint venture con China Eastern a Virgin Atlantic

Parigi, 16 ott. (Adnkronos) - Air France, Klm e China Eastern hanno firmato un protocollo d'intesa in vista di integrare la compagnia britannica Virgin Atlantic alla loro joint venture. Lo rende noto Air France - Klm in un comunicato. Questa nuova joint venture entrerà in vigore nella primavera del 2020. "Combinando le nostre offerte commerciali - aggiunge Patrick Alexandre, il vicepresidente esecutivo di Air France - Klm - creeremo un'offerta ancora più interessante per i nostri clienti ponendo l'accento sui mercati del Regno Unito verso la Cina".