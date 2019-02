27 febbraio 2019- 21:21 Air France-Klm: governo olandese sale ancora, è al 14%

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Continua a salire l'Olanda nel capitale sociale di Air France - Klm. Dopo aver annunciato ieri di essere salito al 12,68% nel capitale sociale di Air France - Klm, oggi il Governo olandese annuncia in una nota di aver raggiunto il 14% e di "essersi fermata" a questa soglia che si situa appena sotto quella dello Stato francese (14,3%). Complessivamente l'Olanda ha sborsato 744 mln di euro per mettere a segno questa operazione. Intanto Parigi che ha manifestato il suo disappunto per non essere stata informata di questa operazione chiede dei chiarimenti al Governo olandese. Venerdì il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire incontrerà il suo omologo olandese, Wopke Hoekstra "per avere una discussione franca e amichevole", aveva annunciato lo stesso ministro francese nel pomeriggio.