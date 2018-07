9 luglio 2018- 11:49 Air France-Klm: in pole Ceo Ratp per guida, verso Cda a fine settimana

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - In pole position per la guida di Air France - Klm ci sarebbe il Ceo della società tpl parigina Ratp, Catherine Guillouard. Le indiscrezioni, rilevate oggi da 'Le Figaro', trovano conferme da ambienti vicino al gruppo franco-olandese. "E' un nome che circola con insistenza", spiega all'Adnkronos una fonte vicino al dossier. E il comitato di nomine, guidato attualmente dalla presidente ad interim, Anne Marie Couderc, potrebbe già presentare le sue proposte, tra cui figurerebbe proprio Guillouard, al Consiglio di amministrazione straordinario di Air France - Klm che si dovrebbe riunirsi alla fine di questa settimana.Una settimana decisiva quindi per il gruppo franco-olandese che da settimane è alla ricerca spasmodica di un nuovo Ceo. Il gruppo è alla ricerca di un esperto del settore con un profilo internazionale, dopo che la candidatura del Cfo di Veolia, Philippe Capron era stata bocciata da Klm, Delta e dal ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, preoccupati dalla mancanza di esperienza di Capron nel settore del trasporto aereo.Guillouard, 53 anni, ha già lavorato in Air France dal 1997 al 2007 dove ha ricoperto diversi incarichi, dalla finanza alle risorse umane. In seguito è stata nominata Cfo di Eutelsat (2007-13) e poi Cfo di Rexel (2013-17) prima di sostituire il 2 agosto 2017 Elisaberth Borne, l'attuale ministro dei Trasporti francese, alla guida della Ratp. Durante quest'anno passato alla Ratp Guillouard si è distinta per la buona gestione sociale dell'azienda. Un punto in suo favore visto la situazione di Air France. L'ex Ceo di Af-Klm ha lasciato a fine maggio la guida del gruppo dopo che non è riuscito a raggiungere un accordo con i sindacati sugli aumenti salariali. "Considerata la diffidenza dei sindacati e dei dipendenti, sicuramente un punto positivo in favore di Guillouard c'è la gestione sociale della Ratp", spiega una fonte vicino al gruppo.