9 luglio 2018- 11:49 Air France-Klm: in pole Ceo Ratp per guida, verso Cda a fine settimana (2)

(AdnKronos) - Tra i nomi circolati in queste ore per il dopo Janaillac c'era anche quello di Pieter Elbers, l'attuale presidente del direttorio di Klm, la compagnia olandese controllata da Af-Klm. Un nome di peso, questo, che aveva ricevuto anche il sostegno inaspettato di Willie Walsh, il Ceo di Iag, la holding che controlla tra le altre British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling. "Sono sorpreso che Elbers non sia nominato Ceo di Air France-Klm. E' eccellente. Ha fatto un lavoro fantastico a Klm. E' probabilmente uno dei migliori Ceo del settore. E' molto rispettato nell'industria del trasporto aereo", ha sottolineato Walsh lunedì scorso. Ma questa ipotesi sembra difficilmente percorribile a causa di problematiche tra francesi e olandesi: Elbers, infatti, ha sempre avuto la reputazione di far passare gli interessi di Klm prima di quelli di Air France-Klm e i francesi difficilmente sarebbero intenzionati a lasciare le redini del gruppo proprio ad un olandese. In ogni caso, secondo quanto riferiscono fonti vicino al dossier, "Elbers non sarebbe candidato" alla successione di Janaillac alla guida di Air France-Klm. Af-Klm, la cui priorità è individuare al più presto, un nuovo Ceo per il gruppo si starebbe anche orientando alla nomina di un Ceo per la sua controllata Air France. In lizza ci sarebbero l'ex direttore generale delegato di Air France e ex Coo di Etihad, Bruno Matheu; il direttore generale e presidente del direttorio di Air Austral, Marie-Joseph Malé, il Ceo di Corsair Pascal de Izaguirre e l'ex Ceo di Hop, Lionel Guérin.