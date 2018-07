9 luglio 2018- 11:49 Air France-Klm: in pole Ceo Ratp per guida, verso Cda a fine settimana (3)

(AdnKronos) - Altra questione sul tavolo, ma che dovrebbe essere affrontata solo dopo la nomina di un nuovo Ceo, è quella di un'eventuale uscita dello Stato francese dal capitale di Air France-Klm. Lo Stato, che detiene il 14,3% di Af-Klm, ha lasciato intendere nelle settimane scorse che potrebbe eventualmente cedere la totalità della quota o ridurre la sua partecipazione. In lizza, in Francia, si era parlato dalla catena alberghiera transalpina AccorHotels. Ma, spiegano fonti vicino al dossier, "AccorHotels, che si incontra spesso con i vertici della compagnia nell'ambito dei progetti di collaborazione in comune, non ha al momento un piano industriale da proporre" come sarebbe invece stato richiesto dallo Stato francese per potersi candidare alla ripresa della quota potenzialmente in vendita". Intanto la palla passa al Comitato nomine presieduto da Couderc. L'urgenza è quella di trovare un candidato di alto profilo per guidare Af-Klm. I tempi stringono anche perché, dopo i tanti giorni di sciopero, bisogna far fronte alla situazione finanziaria del gruppo che nel primo trimestre ha registrato una perdita di 269 milioni di euro. Per quanto riguarda il traffico passeggeri a giugno Air France - Klm ha registrato una crescita del 3,5%. Il load factor si attesta all'88,8%, in progressione di 1,5 punti. Con Transavia, complessivamente, il gruppo franco-olandese, che ha reso noto oggi i dati, a giugno ha trasportato 9,3 milioni di passeggeri (+3,7%).